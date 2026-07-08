NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet

• Weltweiter Ethernet-Switch-Markt wächst um 39,8 Prozent auf 15,4 Milliarden US-Dollar• Datacenter-Segment legt 61,0 Prozent auf 10,0 Milliarden US-Dollar zu• NVIDIA erstmals die Nummer eins im Datacenter-Ethernet-Switching

Rekordmarkt für Ethernet-Switches

Der weltweite Markt für Ethernet-Switches ist im ersten Quartal 2026 um 39,8 Prozent im Jahresvergleich auf 15,4 Milliarden US-Dollar gewachsen, wie aus dem Quarterly Ethernet Switch Tracker von IDC hervorgeht. Den stärksten Schub verzeichnete das Datacenter-Segment: Es legte um 61,0 Prozent auf 10,0 Milliarden US-Dollar zu, getragen von massiven Investitionen in KI-Infrastruktur für Trainings- und Inferencing-Workloads.

NVIDIAs historischer Sprung an die Spitze

Grösster Profiteur dieser Entwicklung ist NVIDIA. Der Chip-Konzern steigerte seinen Umsatz im Bereich Datacenter-Ethernet-Switching um 192,7 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar und erzielte damit laut IDC einen Marktanteil von 21,5 Prozent im Datacenter-Segment und damit erstmals Platz eins in dieser Kategorie. Sämtliche Erlöse NVIDIAs in diesem Segment entfallen auf das Datacenter-Geschäft.

Treiber dieses Aufstiegs ist die Spectrum-X-Plattform. Dabei handelt es sich laut IDC um eine End-to-End-KI-Netzwerklösung, die Spectrum-Ethernet-Switches mit BlueField-DPUs und NVIDIA-LinkX-Kabeln kombiniert und speziell für gross angelegte GPU-Cluster konzipiert wurde. Die Plattform hat sich nach IDC-Angaben als bevorzugte Netzwerkinfrastruktur für KI-Trainingsbetrieb etabliert und gewinnt insbesondere bei Hyperscalern und KI-nativen Cloud-Anbietern an Boden.

Das neueste Produkt der Linie, die Spectrum-6-SN6000-Serie, setzt auf Co-Packaged Optics sowie hardwarebeschleunigtes Multiplane-Networking und verdoppelt die Bandbreite pro Lane im Vergleich zur Vorgängergeneration, wie NVIDIA mitteilt. Die Serie ist für KI-Fabriken auf Basis der NVIDIA-Rubin-Architektur ausgelegt und soll auf Millionen von GPUs skalieren.

Cisco und Arista weiterhin stark

Trotz NVIDIAs Aufstieg bleiben die etablierten Anbieter bedeutend. Cisco verteidigte mit einem Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar und einem Gesamtmarktanteil von 29,3 Prozent die Spitzenposition im Gesamtmarkt, ein Jahreswachstum von 24,0 Prozent. Arista Networks kam auf 2,2 Milliarden US-Dollar (+37,3 Prozent) und hält 14,6 Prozent Gesamtmarktanteil sowie 20,7 Prozent im Datacenter-Segment, so IDC. Beide Anbieter profitieren ebenfalls von der KI-bedingten Nachfrage nach 400G- und 800G-Infrastruktur.

800G dominiert das Datacenter-Segment

Innerhalb des Datacenter-Segments entfielen laut IDC 35,8 Prozent der Erlöse auf 800G-Switches, während 200G- und 400G-Geschwindigkeiten zusammen 34,1 Prozent ausmachten, zusammen knapp 70 Prozent der gesamten Datacenter-Ethernet-Ausgaben.

IDC erwartet, dass der Ethernet-Switch-Markt seine Dynamik durch 2026 aufrechterhalten wird, gestützt auf anhaltende KI-Infrastrukturinvestitionen von Hyperscalern und Unternehmen. NVIDIAs Marktführerschaft im Datacenter-Segment dürfte dabei zunehmendem Gegendruck von Cisco, Arista und Anbietern aus dem Broadcom-Ökosystem ausgesetzt sein.

Markus Maier, Redaktion finanzen.ch