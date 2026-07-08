Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’360 0.4%  SPI 20’203 0.2%  Dow 52’925 -0.3%  DAX 25’465 -1.4%  Euro 0.9219 0.1%  EStoxx50 6’320 -1.2%  Gold 4’107 -1.4%  Bitcoin 51’276 -0.5%  Dollar 0.8083 0.4%  Öl 76.5 6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335ABB1222171Swiss Re12688156UBS24476758Sika41879292Holcim1221405Sunrise Communications138622040Amrize143013422Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Unterschätzte Atomkraft-Aktie: Dieser Nebenwert rückt dank SpaceX ins Rampenlicht
NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet
ETF Compass 1. Halbjahr 2026: Rekord trotz Iran-Beben und Tech-Achterbahn
Physische oder Swap-ETFs? Diese Entscheidung kann Rendite kosten
SpaceX-Aktie nach dem Börsengang: Drei Belastungsfaktoren für den weiteren Kursverlauf
Suche...
eToro entdecken
Neuer Markt im Blick 08.07.2026 03:48:27

NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet

NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet

Der Boom bei KI-Rechenzentren verändert den Markt für Netzwerktechnik. NVIDIA hat offenbar die Spitzenposition bei Datacenter-Ethernet-Switches übernommen und Wettbewerber überholt.

• Weltweiter Ethernet-Switch-Markt wächst um 39,8 Prozent auf 15,4 Milliarden US-Dollar
• Datacenter-Segment legt 61,0 Prozent auf 10,0 Milliarden US-Dollar zu
• NVIDIA erstmals die Nummer eins im Datacenter-Ethernet-Switching

Rekordmarkt für Ethernet-Switches

Der weltweite Markt für Ethernet-Switches ist im ersten Quartal 2026 um 39,8 Prozent im Jahresvergleich auf 15,4 Milliarden US-Dollar gewachsen, wie aus dem Quarterly Ethernet Switch Tracker von IDC hervorgeht. Den stärksten Schub verzeichnete das Datacenter-Segment: Es legte um 61,0 Prozent auf 10,0 Milliarden US-Dollar zu, getragen von massiven Investitionen in KI-Infrastruktur für Trainings- und Inferencing-Workloads.

NVIDIAs historischer Sprung an die Spitze

Grösster Profiteur dieser Entwicklung ist NVIDIA. Der Chip-Konzern steigerte seinen Umsatz im Bereich Datacenter-Ethernet-Switching um 192,7 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar und erzielte damit laut IDC einen Marktanteil von 21,5 Prozent im Datacenter-Segment und damit erstmals Platz eins in dieser Kategorie. Sämtliche Erlöse NVIDIAs in diesem Segment entfallen auf das Datacenter-Geschäft.
Treiber dieses Aufstiegs ist die Spectrum-X-Plattform. Dabei handelt es sich laut IDC um eine End-to-End-KI-Netzwerklösung, die Spectrum-Ethernet-Switches mit BlueField-DPUs und NVIDIA-LinkX-Kabeln kombiniert und speziell für gross angelegte GPU-Cluster konzipiert wurde. Die Plattform hat sich nach IDC-Angaben als bevorzugte Netzwerkinfrastruktur für KI-Trainingsbetrieb etabliert und gewinnt insbesondere bei Hyperscalern und KI-nativen Cloud-Anbietern an Boden.
Das neueste Produkt der Linie, die Spectrum-6-SN6000-Serie, setzt auf Co-Packaged Optics sowie hardwarebeschleunigtes Multiplane-Networking und verdoppelt die Bandbreite pro Lane im Vergleich zur Vorgängergeneration, wie NVIDIA mitteilt. Die Serie ist für KI-Fabriken auf Basis der NVIDIA-Rubin-Architektur ausgelegt und soll auf Millionen von GPUs skalieren.

Cisco und Arista weiterhin stark

Trotz NVIDIAs Aufstieg bleiben die etablierten Anbieter bedeutend. Cisco verteidigte mit einem Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar und einem Gesamtmarktanteil von 29,3 Prozent die Spitzenposition im Gesamtmarkt, ein Jahreswachstum von 24,0 Prozent. Arista Networks kam auf 2,2 Milliarden US-Dollar (+37,3 Prozent) und hält 14,6 Prozent Gesamtmarktanteil sowie 20,7 Prozent im Datacenter-Segment, so IDC. Beide Anbieter profitieren ebenfalls von der KI-bedingten Nachfrage nach 400G- und 800G-Infrastruktur.

800G dominiert das Datacenter-Segment

Innerhalb des Datacenter-Segments entfielen laut IDC 35,8 Prozent der Erlöse auf 800G-Switches, während 200G- und 400G-Geschwindigkeiten zusammen 34,1 Prozent ausmachten, zusammen knapp 70 Prozent der gesamten Datacenter-Ethernet-Ausgaben.
IDC erwartet, dass der Ethernet-Switch-Markt seine Dynamik durch 2026 aufrechterhalten wird, gestützt auf anhaltende KI-Infrastrukturinvestitionen von Hyperscalern und Unternehmen. NVIDIAs Marktführerschaft im Datacenter-Segment dürfte dabei zunehmendem Gegendruck von Cisco, Arista und Anbietern aus dem Broadcom-Ökosystem ausgesetzt sein.

Markus Maier, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Nebius-Aktie vor dem Durchbruch? Warum sich das NVIDIA-Investment verdreifachen könnte
NVIDIA-Aktie vor Belastungsprobe: Verpackungstechnologie bremst Rubin-Ultra-Rollout
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?

In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

07.07.26 Logo WHS DAX Future Livetrading: 40 Punkte Gewinn aus der Range geholt
07.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
07.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sika, Swiss Life
07.07.26 Marktüberblick: Samsung Electronics im Fokus
07.07.26 Erst neues Hoch, dann Gewinnmitnahmen
07.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Leichter nach dem neuen Rekordhoch
06.07.26 SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
02.07.26 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.98 19.33 S3PBUU
Short 15’242.51 13.89 S4B3QU
Short 15’815.83 8.88 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’360.45 07.07.2026 17:30:11
Long 13’751.53 19.20 SABE5U
Long 13’445.28 13.69 S1B6WU
Long 12’870.52 8.86 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie stark unter Druck - Das steckt dahinter
Siemens Energy-Aktie: Barclays Capital verschlechtert Bewertung auf Underweight
SpaceX-Aktie in Rot: Heute Aufnahme in den NASDAQ 100
Milliardenmarkt Wasserstoff: Plug Power kann sich Megaauftrag in Australien sichern - Aktie verliert trotzdem
Samsung-Aktie bricht trotz erneutem Rekordgewinn kräftig ein - Hohe Bewertung gerechtfertigt?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse
TKMS-Aktie fällt ins Minus: Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Infineon-Aktie leichter: Erfolg im Patentstreit - Innoscience-GaN-Ware darf nicht mehr in die USA

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 27: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.