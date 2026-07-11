Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’235 0.1%  SPI 20’023 0.1%  Dow 52’637 0.3%  DAX 25’067 -0.2%  Euro 0.9238 0.1%  EStoxx50 6’270 -0.2%  Gold 4’111 -0.3%  Bitcoin 51’700 1.3%  Dollar 0.8084 0.2%  Öl 75.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292Novartis1200526Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA vor Apple und Microsoft: Die erfolgreichsten US-Aktien der vergangenen zehn Jahre
Physische oder Swap-ETFs? Diese Entscheidung kann Rendite kosten
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
AMD-Aktie oder Marvell-Aktie: Wer erreicht zuerst die Billionen-Dollar-Bewertung?
Das ist der beste Ratschlag, den Warren Buffett je bekommen hat
Suche...
eToro entdecken
Klare Sieger 11.07.2026 02:37:00

NVIDIA vor Apple und Microsoft: Die erfolgreichsten US-Aktien der vergangenen zehn Jahre

NVIDIA vor Apple und Microsoft: Die erfolgreichsten US-Aktien der vergangenen zehn Jahre

Die grössten Börsengewinner der letzten Dekade haben aussergewöhnliche Vermögenswerte geschaffen. Diese 15 Aktien zählen zu den grössten Werttreibern der vergangenen zehn Jahre.

• Die grössten Vermögensschöpfer an der US-Börse verzeichnen historische Wertzuwächse
• Starke Konzentration auf wenige Mega-Wachstumswerte
• Die grössten Gewinner der vergangenen zehn Jahre im Überblick

Die vergangenen zehn Jahre waren an den US-Aktienmärkten geprägt von extremen Gewinnern - allen voran aus dem Technologiesektor. Eine Analyse von Morningstar zeigt, welche Unternehmen von 2016 bis 2025 den grössten absoluten Wert für Aktionäre geschaffen haben. Entscheidend war dabei nicht nur die Kursentwicklung, sondern vor allem die Zunahme der Marktkapitalisierung inklusive Dividenden.

Die klaren Sieger der Börsen: Aktien von NVIDIA, Apple und Microsoft dominieren

Den grössten Vermögenszuwachs für Aktionäre erzielte im vergangenen Jahrzehnt der Chipkonzern NVIDIA. Das Unternehmen schuf laut Morningstar einen Shareholder Value von rund 4,53 Billionen US-Dollar. Dahinter folgen Apple mit 3,64 Billionen US-Dollar und Microsoft mit 3,54 Billionen US-Dollar. Knapp hinter diesen drei Top-Werten liegt die Google-Mutter Alphabet, die einen Wertzuwachs von 3,46 Billionen US-Dollar generierte.

Auf den weiteren Plätzen folgen Amazon mit 2,33 Billionen US-Dollar sowie der Halbleiterhersteller Broadcom mit 1,73 Billionen US-Dollar. Tesla steigerte den Aktionärswert um 1,66 Billionen US-Dollar, während Meta Platforms auf 1,47 Billionen US-Dollar kommt.

Ausserhalb des Technologiesektors konnte vor allem der Pharmakonzern Eli Lilly überzeugen. Das Unternehmen schuf in den vergangenen zehn Jahren einen Aktionärswert von rund 950 Milliarden US-Dollar. Dahinter folgen die Grossbank JPMorgan Chase mit 884 Milliarden US-Dollar, der Einzelhandelsriese Walmart mit 735 Milliarden US-Dollar sowie die Investmentholding Berkshire Hathaway mit 714 Milliarden US-Dollar.

Komplettiert wird die Liste durch die Kreditkartenanbieter Visa und MasterCard, die einen Wertzuwachs von 515 beziehungsweise 445 Milliarden US-Dollar erzielten. Den 15. Platz belegt der Datenanalyse-Spezialist Palantir mit einem geschaffenen Aktionärsvermögen von rund 409 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt haben diese 15 Unternehmen laut Morningstar rund 27 Billionen US-Dollar an Aktionärswert geschaffen.

Warum Tech-Aktien den Markt dominieren

Ein zentrales Ergebnis der Analyse: Technologieunternehmen stellen den Grossteil der Gewinner. Laut Morningstar liegt das vor allem an überdurchschnittlichem Umsatzwachstum, Skalierbarkeit und starken Wettbewerbsvorteilen. Diese strukturellen Vorteile ermöglichen es den Unternehmen, über Jahre hinweg hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Die führenden Aktien erzielten in den vergangenen zehn Jahren deutlich höhere Umsatz- und Gewinnsteigerungen als der Gesamtmarkt. Growth-Aktien schnitten laut Morningstar im Untersuchungszeitraum durchschnittlich um fast vier Prozentpunkte pro Jahr besser ab als klassische Value-Titel.

Eine Ausnahme bilden Unternehmen wie Berkshire Hathaway und JPMorgan Chase. Beide zählen eher zum Value-Segment, konnten ihren Aktionären dennoch überdurchschnittliche Renditen bescheren.

Bemerkenswert ist ausserdem, dass viele der erfolgreichsten Aktien bereits vor zehn Jahren zu den sogenannten Mega-Caps gehörten. Eine Ausnahme bildet NVIDIA, das erst im Zuge des KI-Booms ab 2020 in die absolute Spitzengruppe aufstieg.

Auch Titel aus den sogenannten "Magnificent Seven" - darunter Apple, Microsoft und Amazon - vereinen laut Morningstar einen Grossteil der gesamten Wertschöpfung - genau genommen 20,6 Billionen US-Dollar - auf sich.

Zu den grössten Gewinnern zählen neben den Tech-Schwergewichten auch Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitswesen. Dagegen fehlen klassische Branchen wie Versorger, Immobilien, Grundstoffe oder Industriewerte nahezu vollständig.

Was Anleger aus den Top-Aktien lernen können

Trotz der beeindruckenden Renditen warnt Morningstar vor Rückschlüssen auf die Zukunft. Vergangene Gewinne seien keine Garantie für künftige Erfolge. Entscheidend seien vielmehr Bewertung, Wachstumsperspektiven und ein ausreichender Sicherheitsabschlag zum fairen Wert.

Während einige Titel laut Analyse noch attraktiv bewertet erscheinen, gelten andere inzwischen als deutlich überbewertet. Von den 15 grössten Vermögensschöpfern wird laut Morningstar derzeit nur Microsoft mit der Höchstbewertung von fünf Sternen geführt. Berkshire Hathaway, Broadcom, Meta Platforms und NVIDIA erhalten vier Sterne. Die Mehrheit der Unternehmen gilt laut den Experten aktuell als fair bewertet. Besonders kritisch sehen die Analysten jedoch die Bewertung von Walmart. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Jahre notiere die Aktie inzwischen mit einem deutlichen Aufschlag auf den von Morningstar ermittelten fairen Wert. Anleger könnten daher - abhängig von ihrer individuellen Situation - über Gewinnmitnahmen nachdenken.

Die grössten Vermögenszuwächse der letzten Dekade entstanden dort, wo Innovationskraft, Skalierung und starke Wettbewerbsvorteile zusammentrafen. Für Anleger bleibt der langfristige Fokus entscheidend - nicht kurzfristige Marktbewegungen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie gibt nach: Was auf dem KI-Branchenprimus lastet
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
Schrillen die Alarmglocken bei NVIDIA? GPU-Preise sacken innerhalb weniger Wochen ab

Bildquelle: Number1411 / Shutterstock.com,Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock.com,Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com,Phongphan / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10.07.26 Logo WHS Hensoldt Aktie 2026: Wachstum stark – Bewertung heiß?
10.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Intel
10.07.26 BNP Paribas: Flatrates - kalkulierbares Risiko
10.07.26 SG-Marktüberblick: 10.07.2026
10.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter volatil?
09.07.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG
09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’845.56 19.47 S3BCYU
Short 15’149.19 13.80 S3CBNU
Short 15’704.26 8.94 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’235.09 10.07.2026 17:30:32
Long 13’665.50 19.34 SMBH3U
Long 13’346.88 13.54 SYBVIU
Long 12’791.62 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rüstungssektor im Umbruch: Rheinmetall-Aktie, HENSOLDT-Aktie und RENK-Aktie geraten nach Jefferies-Studie zum Teil ins Trudeln
"Fast alles ist besser" - Starinvestor rechnet gnadenlos mit US-Aktien ab
KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
VW-Aktie im Minus: CEO Blume kündigt grösste Neuausrichtung in der VW-Geschichte an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag tiefer
Dämpfer vs. Rekordjagd: Warum sich Experten bei Siemens Energy uneins sind - Aktie in Rot
Bayer schliesst milliardenschweren Pharma-Deal ab - Aktie im Minus
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Citis Starship-These treibt die Fantasie an
Börsen-Dämpfer für BYD: Geplatzte Renault-Deals schicken die Aktie auf Talfahrt

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 28/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.