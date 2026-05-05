FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

281.79
CHF
2.27
CHF
0.81 %
05.05.2026
BRXC
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 446 US-Dollar belassen. Die Rücksetzer bei Aktien von US-Logistikern aus Sorge vor Konkurrenz durch Amazon sei übertrieben, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bewertet die Strategie des Onlinehändlers zwar negativ für die Branche, vor allem im Bereich der B2B-Pakete. Er sieht darin aber kein neues Risiko, da neue Supply-Chain-Angebote im September 2023 schon angekündigt worden seien./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 446.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 357.80 		Abst. Kursziel*:
24.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 362.66 		Abst. Kursziel aktuell:
22.98%
Analyst Name::
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

05.05.26 FedEx Buy UBS AG
16.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 FedEx Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 FedEx Buy UBS AG
