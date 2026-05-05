FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
FedEx Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 446 US-Dollar belassen. Die Rücksetzer bei Aktien von US-Logistikern aus Sorge vor Konkurrenz durch Amazon sei übertrieben, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bewertet die Strategie des Onlinehändlers zwar negativ für die Branche, vor allem im Bereich der B2B-Pakete. Er sieht darin aber kein neues Risiko, da neue Supply-Chain-Angebote im September 2023 schon angekündigt worden seien./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 446.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 357.80
|
Abst. Kursziel*:
24.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 362.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.98%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
05.05.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Dienstagabend freundlich (finanzen.ch)
|
05.05.26
|FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 schwächer (finanzen.ch)
|
04.05.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
30.04.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der FedEx-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.04.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|23.03.26
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|281.79
|0.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|05.05.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|05.05.26
|
RBC Capital Markets
AXA Outperform
|05.05.26
|
JP Morgan Chase & Co.
AXA Overweight
|05.05.26
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy
|05.05.26
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Buy
|05.05.26
|
DZ BANK
Meta Platforms Kaufen
|05.05.26
|
DZ BANK
UniCredit Kaufen