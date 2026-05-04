Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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04.05.2026 18:46:00
Ausblick: Ferrari veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ferrari öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.
Ferrari präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent auf 1,83 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,79 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,65 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 8,97 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,57 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,15 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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