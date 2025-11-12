Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vor Bilanzvorlage
|
12.11.2025 23:49:00
Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor
Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Wacker Neuson SE-Bilanz.
Wacker Neuson SE präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,360 EUR gegenüber 0,140 EUR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 559,5 Millionen EUR gegenüber 517,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,22 Milliarden EUR, gegenüber 2,23 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
30.10.25
|EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Wacker Neuson SE
|13.10.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.05.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.05.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|03.04.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|13.10.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffen auf US-Zolldeal und Ende für Shutdown: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX schliesst in Grün -- US-Börsen uneinheitlich - Dow-Rekord-- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich moderat höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.