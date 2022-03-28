Adyen B.V. Parts Sociales 1343.77 CHF -1.51% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2450 Euro belassen. Die Grundlage für ein weiterhin starkes Wachstum sei geschaffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe mehr Zuversicht gewonnen, was die langfristige Wachstumsperspektive des Zahlungsabwicklers betrifft./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.