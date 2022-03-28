Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
770.00CHF
10.00CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
12.11.2025 18:32:06
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
1343.77 CHF -1.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2450 Euro belassen. Die Grundlage für ein weiterhin starkes Wachstum sei geschaffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe mehr Zuversicht gewonnen, was die langfristige Wachstumsperspektive des Zahlungsabwicklers betrifft./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
2’450.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
1’450.20 €
Abst. Kursziel*:
68.94%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
1’463.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
67.44%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse