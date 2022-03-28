Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

770.00
CHF
10.00
CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
12.11.2025 18:32:06

Adyen BV Parts Sociales Overweight

Adyen B.V. Parts Sociales
1343.77 CHF -1.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2450 Euro belassen. Die Grundlage für ein weiterhin starkes Wachstum sei geschaffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe mehr Zuversicht gewonnen, was die langfristige Wachstumsperspektive des Zahlungsabwicklers betrifft./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’450.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’450.20 € 		Abst. Kursziel*:
68.94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’463.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.44%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

