Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

326.72
CHF
9.79
CHF
3.09 %
16:22:56
BRXC
04.11.2025 14:17:51

Ferrari Outperform

Ferrari
326.72 CHF 3.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 475 US-Dollar. Auf den ersten Blick habe der Sportwagenbauer ein gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ton klinge zuversichtlich. Ferrari habe berichtet, dass die Auftragsbücher bis weit ins Jahr 2027 reichten, wobei der 849 Testarossa, ein Plug-in-Hybrid-Supersportwagen, sowie das Gran-Turismo-Modell Amalfi maßgeblich zum Auftragseingang beitragen würden./ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 12:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 12:17 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V.
Bernstein Research
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
341.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
352.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Stephen Reitman
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse