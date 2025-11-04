Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 475 US-Dollar. Auf den ersten Blick habe der Sportwagenbauer ein gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ton klinge zuversichtlich. Ferrari habe berichtet, dass die Auftragsbücher bis weit ins Jahr 2027 reichten, wobei der 849 Testarossa, ein Plug-in-Hybrid-Supersportwagen, sowie das Gran-Turismo-Modell Amalfi maßgeblich zum Auftragseingang beitragen würden./ck/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
341.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
352.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
13:26
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25