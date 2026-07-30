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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein starkes Quartal verzeichnet und den Jahresausblick etwas erhöht, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:59 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.