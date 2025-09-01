Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

388.12
CHF
7.64
CHF
2.01 %
01.09.2025
BRXC
Ferrari Buy

Ferrari
388.12 CHF 2.01%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 540 auf 570 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Susy Tibaldi bleibt in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung optimistisch für die langfristigen Aussichten des Sportwagenbauers. Angesichts der zuletzt gestiegenen Erwartungen sieht sie allerdings die Gefahr, dass der Kapitalmarkttag im Oktober, auf dem die Italiener neue mittelfristige Ziele ausgeben und mehr Einblick in die Entwicklungs-Pipeline geben sollten, enttäuschen könnte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

