ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 540 auf 570 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Susy Tibaldi bleibt in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung optimistisch für die langfristigen Aussichten des Sportwagenbauers. Angesichts der zuletzt gestiegenen Erwartungen sieht sie allerdings die Gefahr, dass der Kapitalmarkttag im Oktober, auf dem die Italiener neue mittelfristige Ziele ausgeben und mehr Einblick in die Entwicklungs-Pipeline geben sollten, enttäuschen könnte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
416.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
425.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Susy Tibaldi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
31.07.25
|Luxussportwagenbauer Ferrari trotzt Zollkapriolen - Anleger dennoch enttäuscht (AWP)
|
31.07.25
|Ferrari-Aktie im Minus: Prognose steht weiterhin (Dow Jones)
|
31.07.25
|Ausblick: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Ferrari präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ferrari supercar demand in US remains ‘hot’ despite higher prices (Financial Times)
|
|
06.05.25