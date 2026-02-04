Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Healthineers Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen des US-Konkurrenten GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Amerikaner hätten im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf starke Ergebnisse im Bereich der Bildgebung und ein überdurchschnittliches Abschneiden in der Sparte Pharmaceutical Diagnostics./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.56 € 		Abst. Kursziel*:
43.33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.66%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

