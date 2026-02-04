Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen des US-Konkurrenten GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Amerikaner hätten im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf starke Ergebnisse im Bereich der Bildgebung und ein überdurchschnittliches Abschneiden in der Sparte Pharmaceutical Diagnostics./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
03.02.26