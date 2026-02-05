Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
05.02.2026 17:03:00
Fluence Energy-Aktie deutlich tiefer: Siemens-Tochter schreibt trotz Umsatzsprung weiter rote Zahlen
Die in den USA gelistete Siemens-Tochter Fluence Energy hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss ihre Quartalsbilanz vorgelegt.
Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im ersten Quartal ein Wert von 475,2 Millionen US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Fluence Energy noch 186,79 Millionen US-Dollar umgesetzt hatten. Die Analysten hatten mit einem Umsatzsprung auf 458,41 Millionen US-Dollar gerechnet.
Die Fluence Energy-Aktie reagiert im NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Verlust von 25,68 Prozent auf 21,55 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
