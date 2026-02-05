Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 -0.6%  SPI 18’529 -0.5%  Dow 48’857 -1.3%  DAX 24’369 -1.0%  Euro 0.9163 -0.1%  EStoxx50 5’897 -1.2%  Gold 4’827 -2.8%  Bitcoin 52’512 -7.7%  Dollar 0.7772 0.0%  Öl 67.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Peloton-Aktie rutscht ab: Umsatz schrumpft, Gewinnschwelle verfehlt
Barrick Mining-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und Gewinn klettern
Arm-Aktie höher: Umsatz steigt über Milliardenschwelle
Amazon-Aktie verliert: Kartellamt greift durch
Wolfspeed-Aktie sinkt zweistellig: Verluste werden grösser - Erwartungen verfehlt
Suche...
eToro entdecken

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Erwartungen im Blick 05.02.2026 17:03:00

Fluence Energy-Aktie deutlich tiefer: Siemens-Tochter schreibt trotz Umsatzsprung weiter rote Zahlen

Fluence Energy-Aktie deutlich tiefer: Siemens-Tochter schreibt trotz Umsatzsprung weiter rote Zahlen

Die in den USA gelistete Siemens-Tochter Fluence Energy hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss ihre Quartalsbilanz vorgelegt.

Siemens
221.92 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen
Fluence Energy hat im ersten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2026 weiterhin Verluste verbucht. Das Ergenbis je Aktie belief sich bei der Siemens-Tochter im Berichtszeitraum auf 0,34 US-Dollar, nach einem Verlust von 0,32 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich erwartet, dass Fluence Energy seine Verluste auf -0,17 US-Dollar je Aktie eindämmen würde.

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im ersten Quartal ein Wert von 475,2 Millionen US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Fluence Energy noch 186,79 Millionen US-Dollar umgesetzt hatten. Die Analysten hatten mit einem Umsatzsprung auf 458,41 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die Fluence Energy-Aktie reagiert im NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Verlust von 25,68 Prozent auf 21,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ASTA Energy-Aktie mit starkem Börsendebüt - Siemens Energy als Kernaktionär

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten