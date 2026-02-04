Snap Aktie 35612177 / US83304A1060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bücher geöffnet
|
04.02.2026 22:39:44
Snap-Aktie steigt: Snapchat-Mutter kann in Q4 kleinen Gewinn verzeichnen
Snap hat Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel und das Gesamtjahr gezogen: So haben sich die Geschäfte der Snapchat-Mutter zuletzt entwickelt.
Der Umsatz lag im jüngsten Jahresviertel daneben mit 1,72 Milliarden US-Dollar über dem Vorjahreswert von 1,56 Milliarden US-Dollar und über den Analystenerwartungen, die sich auf 1,70 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.
Im Gesamtjahr 2025 verlor Snap daneben 0,27 US-Dollar je Aktie. Das war ein geringerer Verlust als im Vorjahr, als noch ein EPS von -0,42 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten hatten nun für 2025 ein EPS von -0,33 US-Dollar erwartet. Die Umsätze im Gesamtjahr bezifferte Snap auf 5,93 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Experten mit 5,91 Milliarden US-Dollar gegerechnet, nachdem es im vorherigen Geschäftsjahr 5,36 Milliarden US-Dollar gewesen waren.
Die Snap-Aktie zeigt sich an der NYSE nachbörslich zeitweise 5,11 Prozent fester bei 6,21 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch