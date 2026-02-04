Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Snap-Aktie steigt: Snapchat-Mutter kann in Q4 kleinen Gewinn verzeichnen

Snap hat Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel und das Gesamtjahr gezogen: So haben sich die Geschäfte der Snapchat-Mutter zuletzt entwickelt.

Snap
4.74 CHF -10.09%
Kaufen Verkaufen
Snap ist im vierten Geschäftsquartal 2025 in der Gewinnzone geblieben. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,03 US-Dollar und fiel damit besser aus als erwartet, denn Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,03 US-Dollar prognostiziert. Vor Jahresfrist hatte die Snapchat-Mutter noch einen kleinen Gewinn von 0,01 US-Dollar je Aktie erzielt.

Der Umsatz lag im jüngsten Jahresviertel daneben mit 1,72 Milliarden US-Dollar über dem Vorjahreswert von 1,56 Milliarden US-Dollar und über den Analystenerwartungen, die sich auf 1,70 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.

Im Gesamtjahr 2025 verlor Snap daneben 0,27 US-Dollar je Aktie. Das war ein geringerer Verlust als im Vorjahr, als noch ein EPS von -0,42 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten hatten nun für 2025 ein EPS von -0,33 US-Dollar erwartet. Die Umsätze im Gesamtjahr bezifferte Snap auf 5,93 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Experten mit 5,91 Milliarden US-Dollar gegerechnet, nachdem es im vorherigen Geschäftsjahr 5,36 Milliarden US-Dollar gewesen waren.

Die Snap-Aktie zeigt sich an der NYSE nachbörslich zeitweise 5,11 Prozent fester bei 6,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

