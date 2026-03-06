Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
adidas-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
DroneShield-Aktie springt zweistellig hoch - 4-Dollar-Marke wieder geknackt
Aktien von Alibaba und Xiaomi profitieren: KI-Offensive lässt Anleger Sorgen vergessen
Neue US-Regeln für KI-Chips? Aktien von NVIDIA, AMD & Co. unter Druck
Kryptokurse am Nachmittag
DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

06.03.2026 17:36:00

DroneShield-Aktie springt zweistellig hoch - 4-Dollar-Marke wieder geknackt

DroneShield-Aktie springt zweistellig hoch - 4-Dollar-Marke wieder geknackt

Die DroneShield-Aktie kann nach dem Kurssprung von Donnerstag ihre Aufwärtsbewegung auch am Freitag weiter fortsetzen. Dabei überschreitet sie erstmals seit Wochen wieder eine rund Kursmarke.

DroneShield
2.11 CHF 4.81%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield-Aktie schliesst über Schwelle von 4 AUD
• Drohnenabwehr angesichts von Drohnenangriffen des Irans im Fokus
• DroneShield mit starker Marktposition

Die DroneShield-Aktie hat sich am Freitag an der australischen Börse in Sydney mit einem Plus von 10,00 Prozent auf 4,07 AUD ins Wochenende verabschiedet. Das Papier konnte damit den zweiten Tag in Folge einen prozentual zweistelligen Kurszuwachs verbuchen und erstmals seit Ende Januar wieder über der Marke von 4,00 AUD schliessen.

Nachfrage nach Drohnenabwehr wächst

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist steht derzeit wieder verstärkt im Fokus der Anleger. Ein Grund dafür dürften auch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen angesichts der Eskalation des Iran-Konflikts sein. Nach Drohnenangriffen durch den Iran auf Ziele in Israel, den Golfstaaten sowie einen britischen Stützpunkt auf Zypern könnte es zu einer erhöhten Nachfrage nach den Produkten des australischen Verteidigungsunternehmen kommen. Denn DroneShield bietet vor allem Systeme zur Drohnenerkennung und -abwehr an.

Neben dem geopolitischen Umfeld lieferten kürzlich auch die Geschäftszahlen Argumente für die positive Wahrnehmung des Unternehmens. DroneShield konnte zuletzt ein aussergewöhnlich starkes Wachstum melden. Der Umsatz legte im vergangenen Geschäftsjahr um 276 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, während sich gleichzeitig die Profitabilität deutlich verbesserte. Die Auftragsbücher für 2026 sind ebenfalls prall gefüllt.

Kapitalmassnahme sorgt kurzfristig für Aufsehen

Zuletzt rückte DroneShield darüber hinaus auch durch eine Kapitalmassnahme in den Anlegerfokus. Das Unternehmen beantragte die Börsenzulassung von rund 1,3 Millionen neuen Aktien, die aus ausgeübten Mitarbeiteroptionen stammen. Solche Programme sind in wachstumsstarken Technologieunternehmen üblich, da sie Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen binden sollen. Für Investoren bedeutet die Ausgabe neuer Aktien allerdings auch eine leichte Verwässerung der bestehenden Anteile. Entsprechend wurde die Massnahme an der Börse aufmerksam verfolgt, wenngleich ihr Umfang im Verhältnis zur gesamten Aktienzahl vergleichsweise begrenzt ist.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

VW-Aktie: Betriebsratschefin von Volkswagen sieht Rüstung als Option

Bildquelle: Droneshield

