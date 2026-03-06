DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Drohnenabwehr im Fokus
|
06.03.2026 17:36:00
DroneShield-Aktie springt zweistellig hoch - 4-Dollar-Marke wieder geknackt
Die DroneShield-Aktie kann nach dem Kurssprung von Donnerstag ihre Aufwärtsbewegung auch am Freitag weiter fortsetzen. Dabei überschreitet sie erstmals seit Wochen wieder eine rund Kursmarke.
• Drohnenabwehr angesichts von Drohnenangriffen des Irans im Fokus
• DroneShield mit starker Marktposition
Die DroneShield-Aktie hat sich am Freitag an der australischen Börse in Sydney mit einem Plus von 10,00 Prozent auf 4,07 AUD ins Wochenende verabschiedet. Das Papier konnte damit den zweiten Tag in Folge einen prozentual zweistelligen Kurszuwachs verbuchen und erstmals seit Ende Januar wieder über der Marke von 4,00 AUD schliessen.
Nachfrage nach Drohnenabwehr wächst
Der australische Drohnenabwehr-Spezialist steht derzeit wieder verstärkt im Fokus der Anleger. Ein Grund dafür dürften auch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen angesichts der Eskalation des Iran-Konflikts sein. Nach Drohnenangriffen durch den Iran auf Ziele in Israel, den Golfstaaten sowie einen britischen Stützpunkt auf Zypern könnte es zu einer erhöhten Nachfrage nach den Produkten des australischen Verteidigungsunternehmen kommen. Denn DroneShield bietet vor allem Systeme zur Drohnenerkennung und -abwehr an.
Neben dem geopolitischen Umfeld lieferten kürzlich auch die Geschäftszahlen Argumente für die positive Wahrnehmung des Unternehmens. DroneShield konnte zuletzt ein aussergewöhnlich starkes Wachstum melden. Der Umsatz legte im vergangenen Geschäftsjahr um 276 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, während sich gleichzeitig die Profitabilität deutlich verbesserte. Die Auftragsbücher für 2026 sind ebenfalls prall gefüllt.
Kapitalmassnahme sorgt kurzfristig für Aufsehen
Zuletzt rückte DroneShield darüber hinaus auch durch eine Kapitalmassnahme in den Anlegerfokus. Das Unternehmen beantragte die Börsenzulassung von rund 1,3 Millionen neuen Aktien, die aus ausgeübten Mitarbeiteroptionen stammen. Solche Programme sind in wachstumsstarken Technologieunternehmen üblich, da sie Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen binden sollen. Für Investoren bedeutet die Ausgabe neuer Aktien allerdings auch eine leichte Verwässerung der bestehenden Anteile. Entsprechend wurde die Massnahme an der Börse aufmerksam verfolgt, wenngleich ihr Umfang im Verhältnis zur gesamten Aktienzahl vergleichsweise begrenzt ist.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu DroneShield Ltd
|
05.03.26
|DroneShield-Aktie springt zweistellig an: Das steckt hinter den neuen Millionen-Aktien (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Paradoxon am Aktienmarkt: Warum DroneShield trotz globaler Krisen unter Druck gerät (finanzen.ch)
|
26.02.26
|DroneShield-Aktie klettert deutlich: Mehrere Millionen-Aufträge ergattert (finanzen.ch)
|
25.02.26
|DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Dreistelliges Umsatzwachstum und schwarze Zahlen (finanzen.ch)
|
23.02.26
|DroneShield-Aktie: Frisches Kapital und Kurswechsel nach historischem Geschäftsjahr (finanzen.ch)
|
19.02.26
|DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden (finanzen.ch)
|
12.02.26
|DroneShield-CEO über Drohnenabwehr: "Soft Kill" statt Schusswaffen - Aktie bleibt volatil (finanzen.ch)
|
10.02.26
|DroneShield-Aktie stark: Neuer COO ernannt (finanzen.ch)
Analysen zu DroneShield Ltd
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Nahost-Krise belasten: Dow deutlich tiefer -- SMI und DAX mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen gehen erholt ins Wochenende
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag steil nach unten. Am deutschen Aktienmarkt wird eine Erholung erneut abgebrochen. Der Dow gibt ebenfalls deutlich ab. Die Anleger in Fernost zeigten sich am Freitag erneut besser gestimmt.