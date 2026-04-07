NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Finanzielle Vorteile für Evotec aus der Übernahme von Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead dürften Investoren in den fairen Wert der Evotec-Aktien bislang nicht eingepreist haben, vermutete Charles Weston in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die in Aussicht gestellten etwa 100 Millionen Euro entsprächen etwa elf Prozent der Marktkapitalisierung von Evotec./rob/bek/he;