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07.04.2026 17:29:58

EVOTEC SE Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Finanzielle Vorteile für Evotec aus der Übernahme von Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead dürften Investoren in den fairen Wert der Evotec-Aktien bislang nicht eingepreist haben, vermutete Charles Weston in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die in Aussicht gestellten etwa 100 Millionen Euro entsprächen etwa elf Prozent der Marktkapitalisierung von Evotec./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
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EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
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