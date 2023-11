NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe zwar mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und dem Barmittelzufluss die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der bestätigte Ebitda-Ausblick impliziere allerdings eine enttäuschende Entwicklung im Schlussquartal, was den soliden Zahlen etwas von ihrem Glanz nehmen könnte./gl/ag;