Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Telekom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus habe auf den wichtigsten Entwicklungen im Deutschland- und US-Geschäft gelegen, sowie auf der Kapitalallokationsstrategie sowie dem kurzfristigen Geschäftsausblick, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Breitbandgeschäft bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber./mis/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
30.04 €
|
Abst. Kursziel*:
33.16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
30.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.11%
|
Analyst Name::
Ottavio Adorisio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
11.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.25
|XETRA-Handel TecDAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.ch)