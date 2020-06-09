Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’231 -0.5%  SPI 16’992 -0.3%  Dow 46’108 1.4%  DAX 23’669 -0.1%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’375 -0.2%  Gold 3’646 0.3%  Bitcoin 91’630 -0.3%  Dollar 0.7972 0.2%  Öl 67.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swiss Re-Analyse: UBS AG bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Oracle-Aktie kommt von Kursexplosion zurück: Tesla-Chef Musk wieder reichster Mensch der Welt
BYD-Aktie im Abwärtstrend: Was auf dem Kurs lastet
Super Micro-Aktie von Start der Blackwell-Chips beflügelt - auch die NVIDIA-Aktie reagiert
Warner Bros. Discovery-Aktie mit Kurssprung: Paramount Skydance zeigt wohl Interesse
Suche...
200.- Saxo-Deal

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

16.50
CHF
4.95
CHF
42.91 %
09.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.09.2025 12:40:23

Deutsche Telekom Outperform

Deutsche Telekom
28.13 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus habe auf den wichtigsten Entwicklungen im Deutschland- und US-Geschäft gelegen, sowie auf der Kapitalallokationsstrategie sowie dem kurzfristigen Geschäftsausblick, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Breitbandgeschäft bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber./mis/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
30.04 € 		Abst. Kursziel*:
33.16%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
30.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.11%
Analyst Name::
Ottavio Adorisio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten