12.09.2025 15:27:00
Partners Group-Aktie gefragt: Partners Group investiert in Softwareunternehmen Omie
Der Privatmarktspezialist Partners Group investiert im Namen seiner Kunden in den brasilianischen Softwareanbieter Omie.
Die 2013 gegründete Omie ist laut den Angaben auf die Automatisierung von geschäftskritischen Geschäftsprozessen bei Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) in Brasilien spezialisiert. Zudem biete es über Banking-as-a-Service-Partner eingebettete Finanzlösungen wie Cash Management, Zahlungsabwicklung und Kreditlösungen an. Insgesamt zählt das Unternehmen laut den Angaben rund 180'000 Kunden.
Im Einklang mit seiner Investitionsstrategie werde Partners Group das Omie-Management bei der Umsetzung von strategischen Initiativen wie der beschleunigten Gewinnung von Neukunden oder der Steigerung der Rentabilität unterstützen, heisst es weiter. Über finanzielle Einzelheiten macht das Finanzinstitut keine Angaben.Im Schweizer Handel gewinnt die Partners Group-Aktie zeitweise 0,55 Prozent auf 1'080.00 Franken.
tp/
Baar (awp)
