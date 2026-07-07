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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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09.07.2026 13:46:54

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat EssilorLuxottica auf "Overweight" belassen. Das Umfeld für die europäischen Luxusgüterkonzerne bleibe durchwachsen, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch in ihrem Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Diese sollten eher verhaltene Geschäftstrends zeigen und daher keine großen Kurstreiber bringen. Die bereits geringe Positionierung der Anleger in LVMH, Kering und Hermes sollte deren Aktienkurse nach unten absichern, wobei das Potenzial nach oben erst einmal begrenzt erscheine./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 20:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
169.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
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