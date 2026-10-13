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15.10.2026 13:46:09

EssilorLuxottica Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 247 Euro belassen. Datenschutzbedenken seien im Papier des Brillenkonzerns eingepreist, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch. Selbst in einem Extremszenario, in dem Smart-Brillen vollständig aus Europa ausgeschlossen würden, dürften die Franzosen weiterhin in der Lage sein, ein Wachstum aus eigener Kraft im hohen einstelligen Bereich zu erzielen - eines der stärksten in der Branche./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
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Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
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