EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 282 auf 247 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
247.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
144.40 €
|
Abst. Kursziel*:
71.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
144.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.82%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
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