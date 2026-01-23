LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach einem Gespräch mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Sie komme zu dem Schluss, dass der Ölkonzern weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial berge, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin passte ihre Prognosen für das vierte Quartal an die Zwischenberichte anderer Sektorunternehmen an./rob/edh/gl;