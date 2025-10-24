Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’554 0.0%  SPI 17’312 -0.1%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’192 -0.1%  Euro 0.9241 0.0%  EStoxx50 5’663 -0.1%  Gold 4’067 -1.4%  Bitcoin 88’629 1.3%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 66 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alphabet-Aktie höher: Anthropic erhält milliardenschwere Cloud-Rechenleistung von Google
Sika-Aktie unbeeindruckt: Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten - Stellenabbau geplant
Sanofi-Aktie klettert: Erwartungen übertroffen - Asthma-Mittel Dupixent schiebt an
DHL-Aktie tiefer: US-Zölle dämpfen Erholung des Paketgeschäfts bei DHL
TKMS-Aktie heute fester: Die Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche des Neulings
Suche...
200.- Saxo-Deal

Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

14.75
CHF
0.50
CHF
3.51 %
09:56:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 10:32:18

Eni Overweight

Eni
14.75 CHF 3.51%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Als sehr stark bezeichnete Matthew Lofting am Freitag das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns. Er verwies auf die gestiegenen Aktienrückkäufe, die Anhebung der Prognose für den freien Barmittelfluss und den überzeugend und besser als erwartet ausgefallenen Gewinn je Aktie. Dass er die Aktie zuvor mit dem Status "Positive Catalyst Watch" versehen und damit eine mit Blick auf die Zahlenvorlage positive Entwicklung erwartet hatte, habe sich also als richtig erwiesen./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.60 € 		Abst. Kursziel*:
5.77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.37%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse