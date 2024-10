NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen für das dritte Quartal des Ölkonzerns an die jüngste Entwicklung der Rohstoffpreise an. Die Veränderungen seien gleichwohl minimal, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis;