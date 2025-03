NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Der italienische Energieversorger habe zwar durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztlich aber sollten die Resultate die Anleger beruhigen, insbesondere mit Blick auf die zu erwartenden Ausschüttungen./la/ngu;