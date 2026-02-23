Enel 8.76 CHF 5.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido lobte am Montag die "guten Schlagzeilen" der Strategie bis 2028 vom Kapitalmarkttag. Das für 2028 avisierte bereinigte Ergebnis je Aktie liege rund 9 Prozent über dem Bloomberg-Konsens. Dies hieße, dass die Strompreis-Intervention Italiens gut weggesteckt werden könnte./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.