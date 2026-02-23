Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido lobte am Montag die "guten Schlagzeilen" der Strategie bis 2028 vom Kapitalmarkttag. Das für 2028 avisierte bereinigte Ergebnis je Aktie liege rund 9 Prozent über dem Bloomberg-Konsens. Dies hieße, dass die Strompreis-Intervention Italiens gut weggesteckt werden könnte./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
9.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9.61 €
|
Abst. Kursziel*:
0.95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.98%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
11:24
|Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an (AWP)
|
10:10
|KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern (Dow Jones)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
09:04
|Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant (AWP)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:33
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:07
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
