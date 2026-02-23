Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’833 -0.2%  SPI 19’021 -0.4%  Dow 48’932 -1.4%  DAX 25’028 -0.9%  Euro 0.9132 0.0%  EStoxx50 6’125 -0.1%  Gold 5’192 1.7%  Bitcoin 50’821 -2.7%  Dollar 0.7734 -0.1%  Öl 72.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche1203204Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Infineon will Aktien im Millionen-Stil zurückkaufen - Aktie im Minus
Weshalb der US-Dollar zum Franken und Euro erholt
Enel-Aktie höher: Milliarden-Investitionen soll mehr Profitabilität steigern
VW-Aktie schwächelt: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI
Siemens Energy-Aktie profitiert von Rekordzahlen und optimistischen Analysten
Suche...
eToro entdecken

Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ziele im Blick 23.02.2026 16:39:50

Enel-Aktie höher: Milliarden-Investitionen soll mehr Profitabilität steigern

Enel-Aktie höher: Milliarden-Investitionen soll mehr Profitabilität steigern

Enel will im Rahmen eines Dreijahresplans die Ausgaben in allen Geschäftsbereichen erhöhen und die Renditen für die Aktionäre erhöhen.

Enel
8.80 CHF 6.34%
Kaufen Verkaufen
Der in Rom ansässige Energieversorger legte am Montag seine Ziele bis 2028 fest. Danach sollen die Bruttoinvestitionen auf rund 53 Milliarden Euro steigen - ein Plans von rund 10 Milliarden Euro gegenüber dem vorherigen Dreijahresplan, der bis Ende 2027 lief.

Mehr als 26 Milliarden Euro sollen in sein integriertes Geschäft fliessen, der Grossteil davon in Europa und Nordamerika. Weitere mehr als 26 Milliarden Euro sind für den Netzbereich vorgesehen.

Enel strebt ferner an, den Gewinn pro Aktie bis Ende 2028 auf 0,80 bis 0,82 Euro zu steigern. Im Vergleich dazu rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem Gewinn von rund 0,69 Euro. Die Dividende pro Aktie soll bis 2028 um rund 6 Prozent auf Basis einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate steigen, ausgehend von 0,49 Euro für 2025.

Der Strategieplan sieht eine Erhöhung der Ausgaben für erneuerbare Energien um rund 8 Milliarden Euro auf etwa 20 Milliarden Euro vor. Mehr als 50 Prozent davon würden in Europa ausgegeben werden, hiess es. Enel geht davon aus, bis Ende 2028 Effizienzsteigerungen in Höhe von rund 700 Millionen Euro erzielen zu können.

Im Mailänder Handel gewinnt die Enel-Aktie zwischenzeitlich 6,47 Prozent auf 9,67 Euro.

DJG/DJN/rio/cbr

DOW JONES

Weitere Links:

VW-Aktie schwächelt: Neuer Vorstand für Technische Entwicklung bei AUDI
Enel-Aktie etwas höher: Umsatz gestiegen und mehr verdient
Enel-Aktie: Was Analysten von Enel erwarten

Bildquelle: Flavio Lo Scalzo/Reuters,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten