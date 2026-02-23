Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
|
23.02.2026 16:39:50
Enel-Aktie höher: Milliarden-Investitionen soll mehr Profitabilität steigern
Enel will im Rahmen eines Dreijahresplans die Ausgaben in allen Geschäftsbereichen erhöhen und die Renditen für die Aktionäre erhöhen.
Mehr als 26 Milliarden Euro sollen in sein integriertes Geschäft fliessen, der Grossteil davon in Europa und Nordamerika. Weitere mehr als 26 Milliarden Euro sind für den Netzbereich vorgesehen.
Enel strebt ferner an, den Gewinn pro Aktie bis Ende 2028 auf 0,80 bis 0,82 Euro zu steigern. Im Vergleich dazu rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem Gewinn von rund 0,69 Euro. Die Dividende pro Aktie soll bis 2028 um rund 6 Prozent auf Basis einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate steigen, ausgehend von 0,49 Euro für 2025.
Der Strategieplan sieht eine Erhöhung der Ausgaben für erneuerbare Energien um rund 8 Milliarden Euro auf etwa 20 Milliarden Euro vor. Mehr als 50 Prozent davon würden in Europa ausgegeben werden, hiess es. Enel geht davon aus, bis Ende 2028 Effizienzsteigerungen in Höhe von rund 700 Millionen Euro erzielen zu können.
Im Mailänder Handel gewinnt die Enel-Aktie zwischenzeitlich 6,47 Prozent auf 9,67 Euro.
DJG/DJN/rio/cbr
DOW JONES
