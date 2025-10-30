Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

75.13
CHF
-1.64
CHF
-2.13 %
09:15:19
BRXC
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller dürfte für die am 4. November anstehenden Quartalszahlen nur vorsichtig optimistisch sein, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. Zwar habe die laufende Quartalsberichtssaison bisher weitere Hinweise geliefert, dass die Auto-Endmärkte die Talsohle hinter sich hätte, und die Halbleiterhersteller beobachteten eine generelle Rückkehr der Nachfrage. Allerdings hielten die Unsicherheiten an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
102.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
83.30 € 		Abst. Kursziel*:
22.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.93%
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse