Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller dürfte für die am 4. November anstehenden Quartalszahlen nur vorsichtig optimistisch sein, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. Zwar habe die laufende Quartalsberichtssaison bisher weitere Hinweise geliefert, dass die Auto-Endmärkte die Talsohle hinter sich hätte, und die Halbleiterhersteller beobachteten eine generelle Rückkehr der Nachfrage. Allerdings hielten die Unsicherheiten an./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.30 €
|
Abst. Kursziel*:
22.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.93%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
29.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
29.10.25