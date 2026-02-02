Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
105.28CHF
-0.99CHF
-0.93 %
11:36:41
BRXC
03.02.2026 09:59:57
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
105.28 CHF -0.93%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos von 120 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Investorenveranstaltung habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Das Kursziel steige mit anziehender Wachstumsdynamik 2026./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Elmos Semiconductor
|09:59
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
