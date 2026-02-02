Elmos Semiconductor 105.28 CHF -0.93% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos von 120 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Investorenveranstaltung habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Das Kursziel steige mit anziehender Wachstumsdynamik 2026./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.