Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
85.38CHF
-1.54CHF
-1.77 %
07.07.2025
23.09.2025 10:25:57
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
85.38 CHF -1.77%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
102.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
81.80 €
Abst. Kursziel*:
24.69%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
84.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.28%
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|Elmos Semiconductor
|85.38
|-1.77%
