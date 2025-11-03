Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos Semiconductor mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Enttäuschung im zweiten Quartal habe die Bruttomarge nun wieder positiv überrascht, schrieb Malte Schaumann in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Profitabilität werde im zweiten Halbjahr wohl besser und die Perspektive für 2026 sei gut. Die Erwartung, dass der Halbleiterhersteller im kommenden Jahr wieder zweistellige Wachstumsraten erzielen wird, bleibe unverändert./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88.20 €
|
Abst. Kursziel*:
36.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.90%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
