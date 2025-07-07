Elmos Semiconductor 85.38 CHF -1.77% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Trotz eines von ihm schwächer erwarteten dritten Jahresviertels dürfte das Halbleiterunternehmen die Jahresziele bestätigen, schrieb Malte Schaumann in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



