Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
85.38CHF
-1.54CHF
-1.77 %
07.07.2025
Elmos Semiconductor
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Trotz eines von ihm schwächer erwarteten dritten Jahresviertels dürfte das Halbleiterunternehmen die Jahresziele bestätigen, schrieb Malte Schaumann in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
