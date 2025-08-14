Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
EckertZiegler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Eckert & Ziegler beim Kursziel von 24 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Medizin- und Messtechnikzulieferer sei der weltweit führende Anbieter radioaktiver Isotopen und radiotherapeutischer Geräte, schrieb Benjamin Thielmann in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Seine starke Marktposition sollte für den Zeitraum 2025 bis 2028 zu einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 10 Prozent führen, wobei die Nettogewinnmarge bis 2028 rund 18 Prozent erreichen dürfte./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eckert & Ziegler Buy
|
Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.41 €
|
Abst. Kursziel*:
46.25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.45%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
08.09.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.09.25
|XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: mittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
Analysen zu Eckert & Ziegler
|07:21
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07:21
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07:21
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.12.24
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.11.24
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
|18.78
|2.65%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ASML NV Buy
|07:36
|
JP Morgan Chase & Co.
BNP Paribas Neutral
|07:35
|
JP Morgan Chase & Co.
ING Group Overweight
|07:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|07:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PVA TePla Buy
|07:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight
|07:25
|
JP Morgan Chase & Co.
UniCredit Overweight