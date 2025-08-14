Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’303 -0.1%  SPI 17’049 -0.1%  Dow 45’515 0.3%  DAX 23’776 -0.1%  Euro 0.9315 -0.2%  EStoxx50 5’370 0.1%  Gold 3’649 0.4%  Bitcoin 89’525 0.7%  Dollar 0.7921 -0.2%  Öl 66.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kurssprung oder Kursverfall? So weit klaffen die Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie auseinander
Handelsdeal ebnet US-Fahrzeugen den Weg in die EU - auch für Teslas Cybertruck
Goldpreis: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur
Infineon-Aktie im Fokus: Taiwan will Chip-Lieferketten sicherer machen
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten trotz Erholung skeptisch bleiben
Suche...
200.- Saxo-Deal

Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700

18.78
CHF
0.49
CHF
2.65 %
14.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2025 07:21:38

EckertZiegler Buy

Eckert & Ziegler
18.78 CHF 2.65%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Eckert & Ziegler beim Kursziel von 24 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Medizin- und Messtechnikzulieferer sei der weltweit führende Anbieter radioaktiver Isotopen und radiotherapeutischer Geräte, schrieb Benjamin Thielmann in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Seine starke Marktposition sollte für den Zeitraum 2025 bis 2028 zu einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 10 Prozent führen, wobei die Nettogewinnmarge bis 2028 rund 18 Prozent erreichen dürfte./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Eckert & Ziegler Buy
Unternehmen:
Eckert & Ziegler 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.41 € 		Abst. Kursziel*:
46.25%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.45%
Analyst Name::
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Eckert & Ziegler

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:21 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Eckert & Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.25 Eckert & Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.04.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.02.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen