easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet am Freitagabend von 680 auf 600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.09 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
