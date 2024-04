NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet nach starken Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr 2023/24 von 540 auf 580 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Billigfluggesellschaft bis 2024/25 an und überarbeitete auch seine gesamtwirtschaftlichen Annahmen./ck/mis;