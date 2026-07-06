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06.07.2026 07:53:23

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet mit einem Kursziel von 690 Pence auf "Market-Perform" belassen. Die Billigfluggesellschaft habe der Übernahmeofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie mit dem anschließend geplanten Abschied von der Börse zugestimmt, schrieb Alex Irving am Sonntag. Er hält es für wahrscheinlich, dass der US-Investor das Unternehmen in seine Flugzeugflotte, Start- und Landerechte sowie das Urlaubsgeschäft aufspalten könnte. In diesem Fall würden die Kapazitäten in Europa weiter schrumpfen, was den anderen Fluggesellschaften zugutekäme - insbesondere den Billig-Airlines sowie dem auf Urlaubsflüge spezialisierten Anbieter Jet2./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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