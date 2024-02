FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 635 auf 670 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem britischen Billigflieger sollte sich die starke Dynamik fortsetzen, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte passte sein Bewertungsmodell an die überraschend guten Quartalszahlen an und berücksichtigte dabei auch die unerwartet niedrigen Treibstoffkosten./la/gl;