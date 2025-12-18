Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 206.33
|
Abst. Kursziel*:
21.17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 206.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.15%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
17.12.25
|Donald Trump: US-Luftwaffe kauft der Lufthansa zwei Boeing 747-8 für 400 Millionen Dollar ab (Spiegel Online)
|
17.12.25
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Mittwochabend fester (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)