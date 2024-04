NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DWS von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 43 Euro gesenkt. Analystin Angeliki Bairaktari begründete dies in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem mit kaum noch vorhandenem Kurspotenzial nach der Rally im bisherigen Jahresverlauf. Sie kappte zudem wegen unerwartet geringer Mittelzuflüsse und höherer Kosten ihre Ergebnisschätzungen für die Deutsche-Bank-Tochter./ag/zb;