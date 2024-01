ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. In der Branche der europäischen Vermögensverwalter dürften die Mittelzuflüsse in diesem Jahr wahrscheinlich enttäuschen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der Fondstochter der Deutschen Bank habe sich die aggregierte Anlageperformance 2023 abgeschwächt. Dies begrenze den zyklischen Rückenwind in den kommenden 12 bis 18 Monaten./la/edh;