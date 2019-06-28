Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht
Nestlé Novartis Roche Sandoz Sika UBS Zurich Insurance NVIDIA
Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

27.72
CHF
0.22
CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
Salzgitter Neutral

Salzgitter
27.70 CHF 6.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
27.90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
29.76 € 		Abst. Kursziel*:
-6.25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
29.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.81%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

