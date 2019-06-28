Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
27.72CHF
0.22CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
10.11.2025 20:14:14
Salzgitter Neutral
Salzgitter
27.70 CHF 6.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
29.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
29.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.81%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
