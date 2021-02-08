AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
17.50CHF
14.50CHF
483.33 %
08.02.2021
SWX
10.11.2025 19:18:18
AIXTRON SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gustav Froberg berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie "eher schwache Ergebnisse", die der Chipindustrie-Ausrüster zuletzt für das dritte Quartal vorgelegt habe. Mit dem sehr starken Barmittelzufluss und Kommentaren hinsichtlich steigender Auslastungen bei den Kunden sieht er jedoch auch Anlass zum Optimismus./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIXTRON SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
17.57 €
Abst. Kursziel*:
19.56%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
17.68 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.81%
Analyst Name::
Gustav Froberg
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
