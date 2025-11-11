Glencore-Aktie: Sechs ehemalige Glencore-Mitarbeitende in Grossbritannien angeklagt

Ihnen wird Verschwörung zur Leistung korrupter Zahlungen zugunsten der Ölgeschäfte des Unternehmens in Westafrika vorgeworfen, wie die Behörde am Montag auf ihrer Website mitteilte.

Konkret geht es um die Vergabe von Ölverträgen in Kamerun, Nigeria und der Elfenbeinküste in den Jahren von 2007 bis 2014. Drei Personen wurden zusätzlich für die Fälschung von Dokumenten in der Buchhaltung des Londoner Büros von Glencore angeklagt. Der Prozess ist für den 4. Oktober 2027 angesetzt.

Zürich (awp)