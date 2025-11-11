Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’465 1.4%  SPI 17’179 1.2%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’960 1.7%  Euro 0.9297 -0.1%  EStoxx50 5’664 1.8%  Gold 4’130 0.3%  Bitcoin 84’712 -0.7%  Dollar 0.8041 -0.1%  Öl 63.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Ausblick: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Bayer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
eToro entdecken

Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Verschwörung 11.11.2025 06:49:00

Glencore-Aktie: Sechs ehemalige Glencore-Mitarbeitende in Grossbritannien angeklagt

Glencore-Aktie: Sechs ehemalige Glencore-Mitarbeitende in Grossbritannien angeklagt

Die britische Betrugsbekämpfungsbehörde Serious Fraud Office (SFO) hat Anklage gegen sechs ehemalige Glencore-Mitarbeitende erhoben.

Glencore
3.87 CHF 2.22%
Kaufen Verkaufen
Ihnen wird Verschwörung zur Leistung korrupter Zahlungen zugunsten der Ölgeschäfte des Unternehmens in Westafrika vorgeworfen, wie die Behörde am Montag auf ihrer Website mitteilte.

Konkret geht es um die Vergabe von Ölverträgen in Kamerun, Nigeria und der Elfenbeinküste in den Jahren von 2007 bis 2014. Drei Personen wurden zusätzlich für die Fälschung von Dokumenten in der Buchhaltung des Londoner Büros von Glencore angeklagt. Der Prozess ist für den 4. Oktober 2027 angesetzt.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Aufnahme von Grossprojekten in argentinisches Förderprogramm voraus?
So stuften die Analysten die Glencore-Aktie im vergangenen Monat ein
Glencore zieht wohl Verkauf von Mehrheitsanteil an Kongo-Kupfermine in Betracht

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Glencore

Nachrichten zu Glencore plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?