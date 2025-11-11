Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
11.11.2025 06:49:00
Glencore-Aktie: Sechs ehemalige Glencore-Mitarbeitende in Grossbritannien angeklagt
Die britische Betrugsbekämpfungsbehörde Serious Fraud Office (SFO) hat Anklage gegen sechs ehemalige Glencore-Mitarbeitende erhoben.
Konkret geht es um die Vergabe von Ölverträgen in Kamerun, Nigeria und der Elfenbeinküste in den Jahren von 2007 bis 2014. Drei Personen wurden zusätzlich für die Fälschung von Dokumenten in der Buchhaltung des Londoner Büros von Glencore angeklagt. Der Prozess ist für den 4. Oktober 2027 angesetzt.
Zürich (awp)
