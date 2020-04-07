Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Finanzchef des Anlagenbauers habe die im Juli angepasste Prognose für das laufende Jahr bestätigt, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe allerdings gedämpft. Mit einer spürbaren Erholung sei nicht vor dem zweiten Halbjahr 2026 zu rechnen./rob/niw/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Buy
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.45 € 		Abst. Kursziel*:
66.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66.26%
Analyst Name::
Peter Rothenaicher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse