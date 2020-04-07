Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
21.12CHF
-24.70CHF
-53.91 %
07.04.2020
SWX
News + Analysen
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.09.2025 17:07:55
Dürr Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Finanzchef des Anlagenbauers habe die im Juli angepasste Prognose für das laufende Jahr bestätigt, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe allerdings gedämpft. Mit einer spürbaren Erholung sei nicht vor dem zweiten Halbjahr 2026 zu rechnen./rob/niw/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.45 €
|
Abst. Kursziel*:
66.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.26%
|
Analyst Name::
Peter Rothenaicher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Dürr AG
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25