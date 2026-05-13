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SPI im Blick 13.05.2026 12:26:19

SIX-Handel: Anleger lassen SPI steigen

SIX-Handel: Anleger lassen SPI steigen

Mit dem SPI geht es derzeit aufwärts.

Curatis
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Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.29 Prozent höher bei 18’636.60 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.353 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.385 Prozent auf 18’653.96 Punkte an der Kurstafel, nach 18’582.49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’626.21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’724.51 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0.428 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18’452.54 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Wert von 18’763.25 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 16’676.24 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.16 Prozent. Bei 19’309.93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell EvoNext (+ 15.00 Prozent auf 1.15 CHF), DocMorris (+ 8.02 Prozent auf 7.54 CHF), SHL Telemedicine (+ 7.56 Prozent auf 0.97 CHF), Idorsia (+ 6.74 Prozent auf 4.56 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6.65 Prozent auf 15.08 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Adecco SA (-10.71 Prozent auf 16.34 CHF), GAM (-10.26 Prozent auf 0.07 CHF), Adval Tech (-9.55 Prozent auf 36.00 CHF), Schlatter Industries (-5.95 Prozent auf 17.40 CHF) und Swatch (N) (-5.61 Prozent auf 38.70 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Adecco SA-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’999’918 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 283.392 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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