NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2024 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Die Risiken für die Prognosen des Spirituosenherstellers blieben hoch, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;