Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Der Spirituosenhersteller habe den Markt auf sinkende Margen im kommenden Jahr vorbereitet, das sei verständlich./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
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Unternehmen:
Diageo plc
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
20.00 £
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
14.51 £
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Abst. Kursziel*:
37.84%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
14.51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.84%
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Analyst Name::
James Edwardes Jones
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KGV*:
-
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