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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Bewertung im Fokus 19.03.2026 12:34:44

Siemens Energy-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein

Siemens Energy-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Siemens Energy
129.61 CHF -6.48%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten könnte zu einer erheblichen Belastung für den Sektor der Industriegüterproduzenten werden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Unternehmen aus dem Segment Elektrotechnik seien weniger stark betroffen als andere, denn hier ruhten die Wachstumschancen stärker auf der Nachfrage im Zusammenhang mit Datenzentren.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:18 Uhr verlor das Papier 6.4 Prozent auf 142.40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 5.34 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’060’649 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 18.8 Prozent aufwärts. Am 12.05.2026 dürfte Siemens Energy die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Siemens Energy AG

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