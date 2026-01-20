Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.00
CHF
-0.26
CHF
-1.50 %
12:41:30
BRXC
20.01.2026 11:49:55

Diageo Outperform

Diageo
17.01 CHF -1.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Erstmals in den insgesamt mehr als 40 Jahren Markterfahrung von ihm und seinem Kollegen James Edwardes Jones sei die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion bei Moet Hennessy größer als null, schrieb Piral Dadhania am Montagabend. Er sieht aktuell drei Szenarien, um den Wert des Spirituosenherstellers unter dem Dach von LVMH zu schöpfen, an dem auch Diageo beteiligt ist. Die spannendste Möglichkeit wäre wohl eine Abspaltung mit anschließendem Börsengang. Dadhania taxiert den Firmenwert auf 15 Milliarden Euro./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
16.14 £ 		Abst. Kursziel*:
23.92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16.14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
23.92%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
15.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.01.26 Diageo Neutral UBS AG
mehr Analysen
