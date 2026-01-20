Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Erstmals in den insgesamt mehr als 40 Jahren Markterfahrung von ihm und seinem Kollegen James Edwardes Jones sei die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion bei Moet Hennessy größer als null, schrieb Piral Dadhania am Montagabend. Er sieht aktuell drei Szenarien, um den Wert des Spirituosenherstellers unter dem Dach von LVMH zu schöpfen, an dem auch Diageo beteiligt ist. Die spannendste Möglichkeit wäre wohl eine Abspaltung mit anschließendem Börsengang. Dadhania taxiert den Firmenwert auf 15 Milliarden Euro./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
16.14 £
|
Abst. Kursziel*:
23.92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
16.14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.92%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
19.01.26
|LSE-Handel FTSE 100 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues (Financial Times)
|
16.01.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|17.00
|-1.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:49
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|11:47
|
UBS AG
Santander Buy
|11:46
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:46
|
Barclays Capital
Santander Overweight
|11:46
|
Barclays Capital
BBVA Overweight
|11:33
|
UBS AG
ASML NV Buy
|11:31
|
Bernstein Research
Ryanair Market-Perform