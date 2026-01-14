Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach einem Medienbericht über mögliche Transaktionen in China mit einem Kursziel von 2310 Pence auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling stellte am Mittwoch eine Verbindung her zwischen einem möglichen Verkauf von Shui Jing Fang und einer Kombination mit Jiannanchun. Shui Jing Fang sei nach wie vor ein strategischer Vermögenswert, dessen Verkauf in einer Phase gesunkener Gewinne nicht seine bevorzugte Option wäre. Sollte eine Offerte einen hohen Aufschlag mit sich bringen, könne dies aber einiges ändern./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
