Diageo 14.34 CHF -1.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1730 Pence belassen. Der Rückzug der indischen Tochter aus deren Cricket-Franchise RCB helfe dem Unternehmen, die Schulden zu reduzieren, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt entspreche den strategischen Plänen des Spirituosenherstellers./rob/mf/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 22:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.