Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’688 1.4%  SPI 17’685 1.2%  Dow 46’427 0.7%  DAX 22’935 1.3%  Euro 0.9157 0.0%  EStoxx50 5’636 1.0%  Gold 4’552 1.8%  Bitcoin 56’383 1.4%  Dollar 0.7912 0.4%  Öl 100.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Roche1203204Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anleger steigen wieder ein: DroneShield-Aktie erholt sich kräftig nach Analystenschock
Barclays Capital gibt Heidelberg Materials-Aktie Overweight
BioNTech-Aktie im Fokus: Entscheidender Termin als Bewährungsprobe nach Gründer-Abgang
Deutsche Telekom-Aktie reagiert unaufgeregt auf Machtwechsel im Zukunftsressort - Konzern unter Zugzwang
Munich Re-Aktie fester: Versicherungsgesellschaft sieht Cybercrime auf dem Vormarsch
Suche...
eToro entdecken

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

14.35
CHF
-0.14
CHF
-0.96 %
15:27:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.03.2026 13:19:29

Diageo Neutral

Diageo
14.34 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1730 Pence belassen. Der Rückzug der indischen Tochter aus deren Cricket-Franchise RCB helfe dem Unternehmen, die Schulden zu reduzieren, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt entspreche den strategischen Plänen des Spirituosenherstellers./rob/mf/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 22:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17.30 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13.73 £ 		Abst. Kursziel*:
25.96%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
26.70%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse